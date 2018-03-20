Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ и стала похожа на Екатерину Варнаву

На своей личной страничке в Интернете Елена Исинбаева выставила фотоснимок, на котором, исходя их комментариев, ее почти никто не узнал. На фото спортсменка позирует с осветленными прядями волос и в темных очках. А у пользователей Сети Исинбаева спросила: "Как вам моя новая прическа?".Большинство фанатов пришли в восторг от новых изменений, они считают, что их любимица посвежела и похорошела, а также подметили, что теперь Елена стала очень похожа на телезвезду Екатерину Варнаву.Стоит напомнить, что в День всех влюбленных у Исинбаевой родился сын, о чем она сразу поведала на своей страничке. Имя наследника спортсменка не сообщила. Появилась информация, что мальчик появился на свет в Монте-Карло. У знаменитой легкоатлетки это уже второй ребенок, у нее есть дочка Ева, которой три года.Многим не понравилось, что Елена приняла решение рожать за границей. А знаменитый блогер Лена Миро полностью раскритиковала ее поступок. Она считает, что не было никакой необходимости рожать там, и можно было бы это сделать, например, в Волгоградском районном роддоме.