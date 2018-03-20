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Миллионы приложений для гаджетов заблокирует Android P

ОС Android P, поддерживающая API (v17) в итоге будет минимальной. Это приведет к определённым проблемам. Вначале заблокируют миллионы приложений для планшетов и смартфонов

Миллионы приложений для гаджетов заблокирует Android P

В августе этого года запланировали релиз системы Android P, поддерживающей функцию Project Treble. Система должна моментально распространиться между обладателями гаджетов. ПО содержит массу необходимых функций, новых возможностей, позитивно сказывающихся на работе устройств. Между тем в операционке обнаружили функцию, которая блокирует приложения, созданные для старых версий. Блокировка в первую очередь коснется MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_INT. Эта программа отвечает за поддержание различных API.

Набор API (v17) в новой ОС будет минимальным, способствуя появлению больших проблем – блокировка приложений, которые не обновлялись со времен ОС Android 4.1 Jelly Bean. Сюда относятся игры, а также программы, которые обладают узкой специализацией.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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