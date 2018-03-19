Баньщик переутомил Ксению Бородину и ее подруг

«Еле выползли. Окунул каждую в купель на улице! После бани планировались танцы, но какой там! Еле доползли до номера, а там чаек, варенье и любимые игры, - рассказала Наталья Пушкина.

По всей видимости, развлекательная программа началась с разных игр на свежем воздухе, после чего компания переместилась в баню. И пока дети развлекались в бассейне, взрослые перешли в руки местного банщика.По словам подруги звезды «Дома-2», весь вечер они провели в бане. Девушка отметила, что так компания еще никогда не парилась. Новый банщик просто утомил всех присутствующих.Девушка также в шутку подметила, что Омаров и Бородина вряд ли после этого доберутся до избирательного участка, ведь все невероятно устали.