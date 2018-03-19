Алена Савкина сказала, что слишком рано простила Илью Яббарова

Девушка призналась, что это ее ошибка, но также добавила, что когда она находится рядом, Алена полностью погружается в него, забывая про все остальное, а в частности про то, что сделал Илья.Тем не менее, когда Яббарова рядом нет, Савкина начинает понимать, что ей стоило проявить выдержку, подождать, чтобы мужчина как-то себя проявил, совершал определенные поступки в надежде заполучить прощение.Сейчас же Алена испытывает страх, что у ее возлюбленного поселилась в голове мысль, и что он может снова сделать ей больно, а Савкина в свою очередь его простит.