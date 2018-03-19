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Алена Савкина сказала, что слишком рано простила Илью Яббарова

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина сообщила, что глупо поступила, так быстро простив Илью Яббарова.

Алена Савкина сказала, что слишком рано простила Илью Яббарова

Девушка призналась, что это ее ошибка, но также добавила, что когда она находится рядом, Алена полностью погружается в него, забывая про все остальное, а в частности про то, что сделал Илья.

Тем не менее, когда Яббарова рядом нет, Савкина начинает понимать, что ей стоило проявить выдержку, подождать, чтобы мужчина как-то себя проявил, совершал определенные поступки в надежде заполучить прощение.

Сейчас же Алена испытывает страх, что у ее возлюбленного поселилась в голове мысль, и что он может снова сделать ей больно, а Савкина в свою очередь его простит.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:13
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