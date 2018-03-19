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Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет справиться с нравом Александра Гобозова

Зрители популярного реалити-шоу «Дом-2» сомневаются в том, что Ольга Жарикова сможет справиться с нравом Александра Гобозова. Многие утверждают, что образ послушной домохозяйки не поможет девушке «приструнить» проектного «старичка».

Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет справиться с нравом Александра Гобозова

Пользователи Сети бурно обсуждают отношения, сложившиеся между Ольгой Жариковой и Александром Гобозовым. Самые наблюдательные зрители уже пришли к выводу, что девушку чаще всего тянет именно на «старичков», но вот только никто не может понять, на что она надеется.

В отношениях с Ильёй Яббаровым участница не смогла проявить себя, так как мужчине быстро надоело её послушание, после чего тот сразу же вернулся к Алёне Савкиной. По поводу будущего Жариковой с Гобозовым у телезрителей тоже не самые лучшие прогнозы.

Основная часть поклонников телестройки считает, что и сам мужчина не имеет чёткой позиции относительно того, какие отношения ему нужны. В паре с Екатериной Зиновьевой он сдался после первых же разногласий, а будучи партнёром Иваны Диловой и вовсе не смог проявить себя.

Наиболее лучшим решением для Ольги Жариковой, считают фолловеры, будет возвращение домой, но там, как многие знают, девушку сейчас не ждёт даже мать. Фанаты надеются, что участница возьмёт себя в руки и займётся наконец поисками достойного партнёра.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:30
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