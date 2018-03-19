Новый образ Тины Канделаки разочаровал поклонников

Знаменитость позировала в черном пальто, оставив внизу небольшую цитату из “Матрицы”, сравнивающей избранность с влюбленностью. Подписчики не поняли смысл сообщения, хотя рассмотрели сходство кумира с героями фильма. Они раскритиковали внешний вид Тины Канделаки, которая им нравилась в прежних нарядах.Многие люди сравнили звезду со строгой учительницей, отметив, что этот стиль непривычен для восприятия. Фанаты заметили следы усталости на лице ведущей и посоветовали ей срочно принять меры и хорошо отдохнуть, а также не перегружать себя спортивными нагрузками.