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Новый образ Тины Канделаки разочаровал поклонников

Продюсер всегда радовала поклонников отличным чувством стиля и умением подобрать модные вещи. Сейчас они были разочарованы новым образом Тины Канделаки после просмотра фото в Instagram.

Знаменитость позировала в черном пальто, оставив внизу небольшую цитату из “Матрицы”, сравнивающей избранность с влюбленностью. Подписчики не поняли смысл сообщения, хотя рассмотрели сходство кумира с героями фильма. Они раскритиковали внешний вид Тины Канделаки, которая им нравилась в прежних нарядах.

Новый образ Тины Канделаки разочаровал поклонников


Многие люди сравнили звезду со строгой учительницей, отметив, что этот стиль непривычен для восприятия. Фанаты заметили следы усталости на лице ведущей и посоветовали ей срочно принять меры и хорошо отдохнуть, а также не перегружать себя спортивными нагрузками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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