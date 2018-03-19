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Эксперты выяснили, как прекратить кибератаки устройств с поддержкой GPS

Новое исследование ученых Николаоса Гациса, Давида Акопяна, Ахмада Ф. Таха и аспиранта Али Халаджмехрабади из Департамента электротехники и вычислительной техники UTSA описывает компьютерный алгоритм, который смягчает эффекты ненастоящих GPS-атак на электрические сети и другие GPS-зависимые технологии. Новый алгоритм поможет специалистам по кибербезопасности скорее обнаруживать и предотвращать кибератаки в реальном времени.
Эксперты выяснили, как прекратить кибератаки устройств с поддержкой GPS


«Вредоносные агенты могут нарушать идентификацию устройством времени и местоположения, излучая сигнал, который «притворяется» сигналом GPS, – сказал Гацис. – Это очень вредно для техники разных сфер».

Например, электрическая сеть США, рассылающая отметки времени для измерений на станциях по всей стране, зависит от GPS данных. Несмотря на надежность, исследователи лабораторий по всему миру показали, что система уязвима перед кибератаками, которые меняют данные о времени и местоположении системы.

«В широком смысле злонамеренные кибератаки клонируют сигнал GPS и отображают, например, неправильное время или неправильное местоположение, – прокомментировал Акопян. – Это может привести к хаосу».

Алгоритм, применимый к сотовым телефонам и компьютерам, распознает ложные сигналы GPS и противодействует атаке во время ее возникновения. Основное внимание уделяется предотвращению нападений на американскую электрическую сеть, но алгоритм можно задействовать и к другим устройствам.

«Поскольку мы продвигаемся в развитии концепции беспилотных автомобилей, надежность GPS сигналов становится жизненно важной, – сказал Таха. – Кроме того, вышки сотовых телефонов и банки также используют сигналы GPS. Каждый день сотни тысяч измерений времени и местоположения производятся с использованием этой информации, и необходимость обеспечить безопасность данных критична».
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 10:48
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