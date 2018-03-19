Orbital ATK работает над космическим буксиром

Отмечается, что модификация будет способна состыковаться с 80% всех ныне существующих спутников. Таким образом, заказчик платит Orbital ATK деньги и те направляют свой MRV к их спутнику. Тот приближается к нему и с помощью специального манипулятора помещает на него модуль, который позволит удерживать заданную орбиту вокруг Земли. В таком режиме двигательный модуль сможет работать около 5 лет, при этом высоту орбиты спутника он менять не может. В космос MRV отправят к 2021 году.Другая модификация MEV (Mission Extension Vehicle) должна начать работать уже этим летом. Она отличается от MRV тем, что сама пристыковывается к аппарату и превращается в более мощную двигательную установку.