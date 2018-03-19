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Анастасия Костенко призналась супругу в любви на волне слухов о разводе

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что известная модель Анастасия Костенко и ее супруг футболист Дмитрий Тарасов близки к разводу. Фанаты молодой пары в соцсетях заметили, что девушка сняла обручальное кольцо на одном из фото.

Анастасия Костенко призналась супругу в любви на волне слухов о разводе

«Неужели спортсмен и его беременная супруга готовятся расторгнуть недавно зарегистрированный брак?» — взволновались в окружении ребят.

Но сегодня Настя разместила в своем микроблоге запись, которая опровергла все слухи о проблемах ее семьи. Сегодня Дмитрий празднует свой день рождения, а его молодая жена в свою очередь трогательно его поздравила.

«С Днём Рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», — написала девушка в своем Инстаграм.

Вместе с этим Костенко опубликовала свадебный снимок, на котором запечатлена с мужем. По всей видимости, обручальное кольцо Настя сняла на время из-за беременности. Девушки в положении зачастую страдают от отеков и на время отказываются от ношения ювелирных украшений.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26
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