Анастасия Костенко призналась супругу в любви на волне слухов о разводе

«Неужели спортсмен и его беременная супруга готовятся расторгнуть недавно зарегистрированный брак?» — взволновались в окружении ребят.

«С Днём Рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», — написала девушка в своем Инстаграм.

Но сегодня Настя разместила в своем микроблоге запись, которая опровергла все слухи о проблемах ее семьи. Сегодня Дмитрий празднует свой день рождения, а его молодая жена в свою очередь трогательно его поздравила.Вместе с этим Костенко опубликовала свадебный снимок, на котором запечатлена с мужем. По всей видимости, обручальное кольцо Настя сняла на время из-за беременности. Девушки в положении зачастую страдают от отеков и на время отказываются от ношения ювелирных украшений.