Amazon решила научить голосовой помощник Alexa помогать без слов

Разработчикам Amazon пришлось первыми столкнуться с проблемой искусственного интеллекта, которую ведущие футурологи определили, как одну из самых главных. Отмечено проявление в голосовом помощнике Alexa характера некомпетентного помощника, который решает локальные вопросы, как болтун, который включает в выдаваемую информацию собственные эмоции. Чтобы как-то отреагировать не данный факт, разработчиками Amazon создана новая функция, ограничивающая допустимый диапазон дозволенных эмоций Alexa до минимума, которого будет достаточно для односложных ответов по заданной теме.В итоге, словарь нового режима голосового помощника содержит слова «хорошо» «нормально», «да», сведенные до рядового звукового сигнала. Причем, наличие «идиотского» смеха у Alexa исключено полностью. В будущем, компания концептуально перестроит все функции.