АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Amazon решила научить голосовой помощник Alexa помогать без слов

По причине многочисленных нареканий пользователей, разработчиками Amazon принято решение по ограничению возможностей, которыми обладает голосовой помощник Alexa. Искусственный интеллект наделили функцией, названной «краткий режим». Ему дали возможность отвечать односложной формой на любые заданные вопросы.

Разработчикам Amazon пришлось первыми столкнуться с проблемой искусственного интеллекта, которую ведущие футурологи определили, как одну из самых главных. Отмечено проявление в голосовом помощнике Alexa характера некомпетентного помощника, который решает локальные вопросы, как болтун, который включает в выдаваемую информацию собственные эмоции. Чтобы как-то отреагировать не данный факт, разработчиками Amazon создана новая функция, ограничивающая допустимый диапазон дозволенных эмоций Alexa до минимума, которого будет достаточно для односложных ответов по заданной теме.
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa помогать без слов


В итоге, словарь нового режима голосового помощника содержит слова «хорошо» «нормально», «да», сведенные до рядового звукового сигнала. Причем, наличие «идиотского» смеха у Alexa исключено полностью. В будущем, компания концептуально перестроит все функции.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до
В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает
Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных
Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы
Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные
Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего
Виктория Берникова на новом откровенном фото
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать
Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и
Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу
Светлана Иванова показала в Instagram заметно
Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
В Windows 10 появится возможность открывать
Анастасия Костенко призналась супругу в любви на
Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в
Просмотреть все новости