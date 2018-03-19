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В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики Vivo X21

В Сеть утекли технические характеристики смартфона Vivo X21, анонс которого планировался спустя сутки. Через скриншоты видны большинство деталей нового коммуникационного прибора.

В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики Vivo X21


Vivo X21 в розничной продаже представят в двух версиях: в обычной со сканером отпечатков пальцев на задней панели, и в версии UD с дактилоскопическим сканером под дисплеем. В остальном спецификации не разнятся между собой.

X21 оснащен 6,28-дюймовым дисплеем FHD + с соотношением сторон 19:9. Это предусматривает надрез, как и OPPO R15. Ответственность за производительность смартфона ляжет на процессор Qualcomm Snapdragon 660 с октановым ядром 2,2 ГГц и оснасткой в 6 Гб и 128 Гб памяти с возможностью расширения до 256 Гб через слот для карт MicroSD. Батарея – на 3200 мАч, Bluetooth 5.0, WiFi, USB 2.0, OTG, GPS, функцией распознавания лиц. Vivo X21 совмещается с Android 8.1 Oreo.

Vivo X21 UD с инсталлированным сканером отпечатков пальцев выйдет на рынок в двух цветах – Ice Drill Black и Ruby Red. Стандартную модель обогатят еще одним оттенком – Aurora White.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 10:10
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