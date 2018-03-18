Tinder из-за свайпа подал в суд на сервис знакомств Bumble

Иск Match Group подала из-за механизма свайпа, используемого в Bumble. По мнению представителей компании, руководители Bumble Сара Мик и Крис Гулчински, работавшие раньше в Tinder, у сервиса украли конфиденциальную информацию, а также идею возврата профиля, непосредственно который пользователь случайным образом «смахнул». Представители компании отметили, что Match Group инвестировала творческий опыт и большие ресурсы, в развитие передового набора продуктов. Они стремятся защитить интеллектуальную собственность, запатентованные данные, определяющие бизнес.Приложение Bumble выпустили в 2014 году. Оно было запущено Уитни Вулф – бывшей сотрудницей Tinder. Bumble считают приложением, которое ориентировано на женщин, потому что они могут писать сообщения первыми.