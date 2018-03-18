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Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезные функции

Разработчиками популярного приложения WhatsApp была выпущена новая версия для владельцев Android. Эта версия мессенджера обладает обновлением, а также несколькими полезными функциями.

Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезные функции

В WhatsApp создателями добавлены три новых функции. Такие новые возможности данного приложения будут в жизни очень полезными. Благодаря первой функции пользователь сможет в чате называть группу, а также в нее добавлять описание. Пользователи название группы увидят после приглашения. Описание поможет уловить пользователями суть общения в этом чате. Ещё одним важным нововведением является быстрый поиск участников сообщества непосредственно по информации о ней.

Главной возможность новой версии сервиса WhatsApp является переключение на видеозвонок с голосового вызова. Для этого следует нажать во время разговора на кнопку «видео». Новая версия подходит именно для Android. Прочими устройствами не поддерживается обновленный WhatsApp.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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