Ксения Бородина показала «сладкую подружку» дочери Теоны

Бородина часто публикует в социальных сетях фото своей младшей дочери. Данные публикации набирают всегда рекордное количество лайков, так как подписчики всегда умиляются забавному поведению Теоны.Вот и сегодня Ксения в очередной раз решила показать поклонникам очередной событие из жизни дочери. На фотографии маленькая Тея обнимает свою «сладкую подружку».Поклонники были растроганы этой милейшей сценой. Многие отметили, что Теона очень милая и добрая девочка, а вместе с подружкой они похожи на куколок. Данная публикация уже успела набрать более 130 тысяч отметок «Мне нравится».