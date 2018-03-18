Ксения Бородина показала «сладкую подружку» дочери Теоны
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала фотографию своей дочери Теоны, на которой она обнимает свою подружку.
Бородина часто публикует в социальных сетях фото своей младшей дочери. Данные публикации набирают всегда рекордное количество лайков, так как подписчики всегда умиляются забавному поведению Теоны.
Вот и сегодня Ксения в очередной раз решила показать поклонникам очередной событие из жизни дочери. На фотографии маленькая Тея обнимает свою «сладкую подружку».
Поклонники были растроганы этой милейшей сценой. Многие отметили, что Теона очень милая и добрая девочка, а вместе с подружкой они похожи на куколок. Данная публикация уже успела набрать более 130 тысяч отметок «Мне нравится».
Бородина часто публикует в социальных сетях фото своей младшей дочери. Данные публикации набирают всегда рекордное количество лайков, так как подписчики всегда умиляются забавному поведению Теоны.
Вот и сегодня Ксения в очередной раз решила показать поклонникам очередной событие из жизни дочери. На фотографии маленькая Тея обнимает свою «сладкую подружку».
Поклонники были растроганы этой милейшей сценой. Многие отметили, что Теона очень милая и добрая девочка, а вместе с подружкой они похожи на куколок. Данная публикация уже успела набрать более 130 тысяч отметок «Мне нравится».