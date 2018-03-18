Рената Литвинова удивила поклонников оригинальным образом

Знаменитость позировала перед камерой в старых спортивных трениках и резиновых калошах на каблуках, набросив на плечи мужской пиджак. Необычный стиль завершала серая шапка на голове Ренаты Литвиновой, лаконично упомянувшей о рабочих пробах вместе с коллегой Мананой. Подписчики позитивно отреагировали на странное сочетание вещей и отметили, что даже в них артистка смотрится потрясающе.Пользователи сетей тоже были восхищены умением звезды сохранить элегантность и придерживаться классики даже в таком образе особы из подворотни. Недоброжелатели раскритиковали артистку, назвав ее внешний вид нелепостью. Они упомянули о возрастном кризисе и попросили вернуться к прежним тенденциям.