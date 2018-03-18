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В Феврале мировой авторынок ушел «в минус»

Февральские продажи текущего года в рамках мирового авторынка снизились до 6,841 млн авто (минус 13 процентов).

В Феврале мировой авторынок ушел «в минус»

Исходя из показателей февраля месяца, годовой объем реализации составил 93,605 млн экземпляров авто. Мировые продажи машин за первые 2 месяца 2018 года составили 14,826 млн авто (плюс 3,3 процента). На мировом авторынке лидером остается КНР (1,723 млн авто; минус 9,1 процента). На второй позиции оказались США (1,3 млн авто; минус 2,4 процента). При этом западноевропейские продажи машин увеличились на 3,8 процента (1,186 единиц). В Восточной Европе наблюдается также положительная динамика (314 400 авто; плюс 13,5 процента). Февральские продажи в РФ увеличились на 25 процентов.

Между тем в Южной Америке было продано 217 300 авто (+14,9 процента). В рейтинг самых крупных мировых автомобильных рынков вошла Япония (469 100 авто; - 2,1 процента), Канада (125 600 авто; -1 процента), Южная Корея (122 900 авто; +2,3 процента).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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