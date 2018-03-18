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Бизнес-седан Toyota Camry локальной сборки скоро появится на российском рынке

На заводе в Санкт-Петербурге будут собирать автомобили Toyota Camry. Автомобили локальной сборки будут комплектоваться 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и новыми опциями.

Бизнес-седан Toyota Camry локальной сборки скоро появится на российском рынке


Новая версия бизнес-седана Toyota Camry скоро поступит в продажу на российский рынок. Автомобиль построен на новой платформе GA-K, а это говорит о том, что седан стал более жёстким и лёгким.

Для россиян автомобиль будет доступен с тремя разными моторами, комплектующимися либо автоматической коробкой передач на 8 ступеней, либо 6-ступенчатым «автоматом». Один силовой агрегат имеет объём 2,0 литра производит 150 лошадиных сил, второй — ёмкостью 2,5 литра выдаёт 181 «лошадь», а третий 3,5-литровый имеет мощность 249 «скакунов».

Базовая версия новой Toyota Camry имеет полностью светодиодную оптику, включая и противотуманные фары. В салоне появится модернизированная приборная панель, ассиметричная центральная консоль, современная мультимедийная система и проекционный экран на лобовом стекле. Все модификации седана в оснащении будут иметь систему предупреждения столкновений, фирменный комплекс активной и пассивной безопасности, адаптивный круиз-контроль и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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