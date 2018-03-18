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Дженнифер Лоуренс призналась, что боится половой близости

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс в беседе с журналистами заявила, что не любит заниматься любовью, в связи с чем у неё давно не было интимной близости.

По словам 27-летней актрисы, откровенно рассказавшей о своих личных переживаниях The Sun, ей нравится говорить о постельных утехах, но не воплощать задуманное в жизнь. Дело в том, что знаменитость испытывает страх, так как очень боится подцепить каких-нибудь микробов.

Дженнифер Лоуренс призналась, что боится половой близости

"Я постоянно говорю о том, как мне хочется позабавиться в кровати, однако если посмотреть на моё прошлое, касающееся непосредственно занятий любовью, то всё было у меня только с проверенными партнёрами. Я твержу, что мне нравится это, но в действительности не занимаюсь такими вещами. Я гермофоб - боюсь заболеть чем-нибудь", — заявила Лоуренс.

При этом Дженнифер по-прежнему не сомневается, что встретит парня своей мечты. Девушка плохо относится к одиночеству, поэтому постарается найти себе пару.

"В данный момент у меня нет отношений, и в постели у меня давно уже ничего не было. Однако я хочу с кем-то встречаться", — добавила Лоуренс.

Не так давно Дженнифер являлась второй половинкой Даррена Аронофски, но в ноябре того года решила расстаться с режиссёром.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:51
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