Дженнифер Лоуренс призналась, что боится половой близости

"Я постоянно говорю о том, как мне хочется позабавиться в кровати, однако если посмотреть на моё прошлое, касающееся непосредственно занятий любовью, то всё было у меня только с проверенными партнёрами. Я твержу, что мне нравится это, но в действительности не занимаюсь такими вещами. Я гермофоб - боюсь заболеть чем-нибудь", — заявила Лоуренс.

"В данный момент у меня нет отношений, и в постели у меня давно уже ничего не было. Однако я хочу с кем-то встречаться", — добавила Лоуренс.

По словам 27-летней актрисы, откровенно рассказавшей о своих личных переживаниях The Sun, ей нравится говорить о постельных утехах, но не воплощать задуманное в жизнь. Дело в том, что знаменитость испытывает страх, так как очень боится подцепить каких-нибудь микробов.При этом Дженнифер по-прежнему не сомневается, что встретит парня своей мечты. Девушка плохо относится к одиночеству, поэтому постарается найти себе пару.Не так давно Дженнифер являлась второй половинкой Даррена Аронофски, но в ноябре того года решила расстаться с режиссёром.