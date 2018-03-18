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Врачи Тюменской области совершили прорыв в диагностике по выявлению рака

В Тюменской области эксперты в области медицины совершили прорыв в диагностике рака.

Врачи Тюменской области совершили прорыв в диагностике по выявлению рака


Специалистами разработана новая система скрининговых исследований онкологии. Источники сообщают, что благодаря данной системе определить заболевание стало возможно на ранней стадии. Владимир зев главный врач онкологии заявил, что исследования уже успели доказать свою эффективность. Стоит отметить, что скрининговые исследования еще в 2017 году помогли выявить рак более чем у 4000 тюменцев. Также в Тюменской области была создана система кабинетов для ранней диагностики заболевания.

Любой желающий может пройти обследование абсолютно бесплатно.
Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:50
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