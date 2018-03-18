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Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды» и высказал мнение о своих коллегах

Ричард Дженкинс, известный актер и двукратный номинант на «Оскар» рассказал о деталях съемки «Формы воды». Актер рассказал, что как только сценарий попал к нему в руки, он тут же согласился участвовать в съемках.

Режиссер Гильермо дель Торо лично написал Дженкинсу с предложением сняться в его будущем фильме. Ричард Дженкинс много рассказал о самом режиссере. Он отметил его отличное чувство юмора, а также умение наблюдать и замечать все детали, которые другие не видят.
Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды» и высказал мнение о своих коллегах

Салли Хокинс сыгравшая главную роль стала для Дженкинса настоящим другом. «На то, чтобы подружиться у нас ушло три минуты», - рассказывает актер. А вот на репетиции актеры потратили три недели, но странным казалось то, что все актеры репетировали вместе, кроме Майкла Стулбарга. Дело в том, что режиссер запретил ему репетировать с остальными, так как актеры должны были бояться Майкла и на съемках относится к нему с недоверием.

Про Дага Джонса, сыгравшего амфибию, Ричард отзывается с настоящим уважением, так как актер проводил в своем костюме по 15 часов в сутки, а это настоящее испытание. В интервью актер вспомнил, как один из дублеров Джонса в этом костюме испытал приступ клаустрофобии и долго не мог прийти в себя.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:40
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