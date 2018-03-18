Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды» и высказал мнение о своих коллегах

Режиссер Гильермо дель Торо лично написал Дженкинсу с предложением сняться в его будущем фильме. Ричард Дженкинс много рассказал о самом режиссере. Он отметил его отличное чувство юмора, а также умение наблюдать и замечать все детали, которые другие не видят.Салли Хокинс сыгравшая главную роль стала для Дженкинса настоящим другом. «На то, чтобы подружиться у нас ушло три минуты», - рассказывает актер. А вот на репетиции актеры потратили три недели, но странным казалось то, что все актеры репетировали вместе, кроме Майкла Стулбарга. Дело в том, что режиссер запретил ему репетировать с остальными, так как актеры должны были бояться Майкла и на съемках относится к нему с недоверием.Про Дага Джонса, сыгравшего амфибию, Ричард отзывается с настоящим уважением, так как актер проводил в своем костюме по 15 часов в сутки, а это настоящее испытание. В интервью актер вспомнил, как один из дублеров Джонса в этом костюме испытал приступ клаустрофобии и долго не мог прийти в себя.