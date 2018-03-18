Зловещие существа после родового проклятия уничтожили многих жителей американского города Дадлитауна

Сто лет прошло с тех пор, но сам герой нашей истории вызывает у исследователей невольный ужас. Горы окружили развалины вместе с лесными массивами, не давая солнечным лучам осветить мрачное место, ставшее виновником исчезновения и гибели населения. Журналист Дэн Акройд решил провести личное расследование и выяснить причины таких происшествий, после чего в 90-х годах изучил много материалов и поговорил с жителями из окрестных поселений. События уводят читателей в 1510 год, когда Генрих VIII приговорил герцога Дадли к смертной казни после попытки переворота, но монарх еще попросил колдунов наложить проклятие на весь его род. Затем аналогичная участь постигла его наследника, после чего его сын не захотел повторить участь отца и бежал с семьей на территорию Америки. Затем Джозеф Дадли после женитьбы убил супругу топором и закончил свои дни на каторге, а его родственник отличился жестоким преследованием пуритан и лично расправлялся с неугодными врагами.Потомки аристократов решили уехать в место, где никто не знал историю их рода, после чего приобрели земельный участок и стали самыми богатыми владельцами, построившими потом деревню, превратившуюся в город. Внезапно они скончались по разным причинам, так как одного брата поразил ужасный недуг, а второй человек упал с лошади. Еще один родственник вернулся с рыбалки седым и рассказал, что видел мертвого отца, приказавшего сыну убить свою избранницу. Потом он бесследно исчез и его никто не видел, а последний представитель рода сгорел в сарае во время пожара. Еще одна версия говорит о семейном безумии, охватившем новое поколение британского судьи, казнившего много невинных людей после обвинения в колдовстве. В 1726 году началась новая вереница странных событий, когда полиция обнаружила на ферме одного владельца изувеченное тело его гостя. Они подозревали, что хозяин помог жертве упасть с гумна, так как сам он говорил непонятные речи о бесах, выходящих из леса, которые разорвали человека, после чего сам скоро лишился рассудка.Затем супруга генерала Свифта погибла от молнии во время грозы, а сам он закончил жизнь в клинике для душевнобольных, дальше ушла из жизни избранница кандидата в президенты, но на этом месть города не закончилась. После пропажи семей с детьми испуганное население стало покидать проклятую землю, так что в 19 веке здесь остались жить немногие лица, среди которых был Джон Брофи. Он часто говорил, что не боится даже черта, но внезапно его жена умерла от туберкулеза, наследники пропали и дом сгорел, а самого хозяина никто не нашел на пепелище. Заброшенная земля заросла лесом, и только в 20-х годах сюда приехал вместе с семьей медик Уильям Кларк. Он на несколько дней уехал по делам, но после возвращения домой увидел, что женщина сошла с ума и говорила о страшном чудовище с тремя головами. В прошлом веке исследователи приехали сюда, чтобы зафиксировать аномальные явления, но камеры отказались работать, а люди стали страдать от удушья. Журналист тоже не смог войти в город из-за тяжести в ногах и сильного тумана, но хорошо видел тени и слышал шепот незримых существ. После нескольких снимков американец убежал из этого места, но был шокирован после просмотра записи. На ней толпа лиц из 18 века убегала от ужасного монстра с желтыми горящими глазами. Другие эксперты нашли в лесу загадочный камень с надписями и рог коровы со следами крови, после чего заговорили о сатанинских ритуалах. Они предполагают, что тут находится мощная геопатогенная зона, которая своими излучениями разрушает психику пострадавших особ, однако правду пока никому не удалось раскрыть.