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Xiaomi выпустила прошивку MIUI 9.5 Stable

Компания Xiaomi официально представила новую версию фирменной прошивки для операционной системы MIUI 9.5 Stable. В скором времени она появится в устройствах по всему миру.

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 9.5 Stable


Отмечается, что одной из главных функций системы стала возможность ответа на сообщения, которые приходят в мессенджерах или социальных сетях, сразу же в разделе «Уведомления». Такое нововведение было названо как New Notification Shade. Помимо этого новая прошивка MIUI 9.5 предлагает исправления других неприятных проблем, которые были замечены пользователями. Также пользователи смогут испытать новые рингтоны и системные звуки для различных оповещений на смартфоне.

На данный момент никто не уточняет, какие устройства гарантировано получат обновление. Тем не менее, в любом случае первыми станут пользователи таких мобильных девайсов как Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2, Redmi Note 5, Redmi 5, Mi 6X и Redmi Note 5A.

Скорее всего, что для получения пакета данных юзерам придется подождать пару недель, поскольку распространение ПО может немного замедлиться.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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