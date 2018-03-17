Для борьбы с лишним весом Елена Летучая отправилась в Испанию
Экс-ведущая программы «Ревизорро» 39-летняя Елена Летучая начала активно готовиться к летнему сезону – она призналась, что поправилась на 3 килограмма и теперь намерена от них избавиться.
Для достижения этой цели девушка отправилась в Испанию, где легла в специализированную клинику. Там для нее была разработана программа похудения, к которой она уже приступила.
В своем микроблоге Елена написала, что при росте в 176 сантиментов она весит 60 килограмм, тогда как комфортно она себя ощущает при весе в 57-58.
Примечательно, что на ближайшие несколько дней у теледивы запланирована не только потеря лишнего веса с помощью процедур и ограничений в еде, но и общее восстановление сил.
Стоит отметить, что в последнее время публика действительно заметила округлившиеся формы Летучей, предполагая, что она беременна. Однако, как оказалось, девушка просто поправилась и теперь намерена в Испании исправить это.
Для достижения этой цели девушка отправилась в Испанию, где легла в специализированную клинику. Там для нее была разработана программа похудения, к которой она уже приступила.
В своем микроблоге Елена написала, что при росте в 176 сантиментов она весит 60 килограмм, тогда как комфортно она себя ощущает при весе в 57-58.
Примечательно, что на ближайшие несколько дней у теледивы запланирована не только потеря лишнего веса с помощью процедур и ограничений в еде, но и общее восстановление сил.
Стоит отметить, что в последнее время публика действительно заметила округлившиеся формы Летучей, предполагая, что она беременна. Однако, как оказалось, девушка просто поправилась и теперь намерена в Испании исправить это.