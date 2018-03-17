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Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар», заподозрили в домагательствах

Джон Бэйли, президент Американской киноакадемии, от имени которой вручают премию «Оскар», был заподозрен в сексуальных домогательствах, сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Главу киноакадемии, присуждающей премию «Оскар», заподозрили в домагательствах


75-летний Бэйли стал объектом жалоб и обвинений в домогательствах со стороны трех женщин. Издание гарантировало их полную анонимность. В результате такой информации Академия инициировала внутреннее расследование. «Киноакадемики», правда, отказались давать средствам массовой информации какие-либо комментарии.

Джон Бэйли хорошо известен, как оператор многих запоминающихся фильмов. В арсенале его работ, например, «День сурка», «Большое разочарование».

Президентом Американской киноакадемии его избрали в августе 2017 года.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 13:40
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