Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной фотосессией для журнала MAXIM
Российская актриса Юлия Франц осчастливила мужскую аудиторию интернет-пространства, снявшись для журнала MAXIM полностью обнажённой.
После популярного мистического фильма "Гоголь. Начало" 28-летняя артистка получила признание зрителей, на неё посыпались интересные предложения от различных изданий. Так, Юлия начала сотрудничать с небезызвестным журналом MAXIM.
На обложке печатного издания для мужчин появилась фотография Франц. Девушка полностью обнажена, но самые пикантные части тела были умело прикрыты рукой и длинными волосами.
Главная страница MAXIM с изображением Франц была опубликована как в Instagram самого издания, так и на странице актрисы. Фолловеры выразили своё восхищение потрясающим телом Юлии, от которого невозможно отвести глаз. В итоге снимок удостоился нескольких тысяч отметок "нравится" и сотен комментариев.
В начале апреля состоится премьера кинофильма Егора Баранова "Гоголь. Вий". Фанаты Юлии Франц особенно ждут эту картину, поскольку там они снова увидят свою любимую актрису. Артистка в своей публикации напомнила об этом и призвала всех посетить кинотеатры 5 числа следующего месяца.
Обложку журнала с полностью обнажённой Юлией Франц можно посмотреть здесь.
После популярного мистического фильма "Гоголь. Начало" 28-летняя артистка получила признание зрителей, на неё посыпались интересные предложения от различных изданий. Так, Юлия начала сотрудничать с небезызвестным журналом MAXIM.
На обложке печатного издания для мужчин появилась фотография Франц. Девушка полностью обнажена, но самые пикантные части тела были умело прикрыты рукой и длинными волосами.
Главная страница MAXIM с изображением Франц была опубликована как в Instagram самого издания, так и на странице актрисы. Фолловеры выразили своё восхищение потрясающим телом Юлии, от которого невозможно отвести глаз. В итоге снимок удостоился нескольких тысяч отметок "нравится" и сотен комментариев.
В начале апреля состоится премьера кинофильма Егора Баранова "Гоголь. Вий". Фанаты Юлии Франц особенно ждут эту картину, поскольку там они снова увидят свою любимую актрису. Артистка в своей публикации напомнила об этом и призвала всех посетить кинотеатры 5 числа следующего месяца.
Обложку журнала с полностью обнажённой Юлией Франц можно посмотреть здесь.