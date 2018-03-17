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Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной фотосессией для журнала MAXIM

Российская актриса Юлия Франц осчастливила мужскую аудиторию интернет-пространства, снявшись для журнала MAXIM полностью обнажённой.

После популярного мистического фильма "Гоголь. Начало" 28-летняя артистка получила признание зрителей, на неё посыпались интересные предложения от различных изданий. Так, Юлия начала сотрудничать с небезызвестным журналом MAXIM.

Актриса Юлия Франц поразила Сеть пикантной фотосессией для журнала MAXIM

На обложке печатного издания для мужчин появилась фотография Франц. Девушка полностью обнажена, но самые пикантные части тела были умело прикрыты рукой и длинными волосами.

Главная страница MAXIM с изображением Франц была опубликована как в Instagram самого издания, так и на странице актрисы. Фолловеры выразили своё восхищение потрясающим телом Юлии, от которого невозможно отвести глаз. В итоге снимок удостоился нескольких тысяч отметок "нравится" и сотен комментариев.

В начале апреля состоится премьера кинофильма Егора Баранова "Гоголь. Вий". Фанаты Юлии Франц особенно ждут эту картину, поскольку там они снова увидят свою любимую актрису. Артистка в своей публикации напомнила об этом и призвала всех посетить кинотеатры 5 числа следующего месяца.

Обложку журнала с полностью обнажённой Юлией Франц можно посмотреть здесь.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:09
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