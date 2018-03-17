Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на реконструкцию поместья из-за Wi-Fi

Герцог решил провести реконструкцию поместья впервые за последние 200 лет. Покрытие замка и близлежащей территории сетью Wi-Fi обошлось британскому герцогу немногим меньшем, чем полная реконструкция Виндзорского замка, проведенная после масштабного пожара. Тогда коронованные особы Великобритании выделили на восстановление поместья 37 млн британских фунтов.Особняк Чатсуорт-хаус является местом для съемок многих исторических фильмов. Владелец поместья подчеркнул, что после восстановления замка облик здания станет более грубым, но верным с исторической точки зрения. Фасад поместья станет более светлым, когда темная краска будет снята. На крыше установят позолоченные листы.