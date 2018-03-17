Герцог Девоншира потратил 33 млн фунтов на реконструкцию поместья из-за Wi-Fi
Герцог Девоншира, огорченный отсутствием Wi-Fi, решил провести самую масштабную реконструкцию семейного поместья Чатсуорт-хаус. Стоимость всех работ достигла 33 млн британских фунтов, пишет портал таблоида Daily Mail.
Герцог решил провести реконструкцию поместья впервые за последние 200 лет. Покрытие замка и близлежащей территории сетью Wi-Fi обошлось британскому герцогу немногим меньшем, чем полная реконструкция Виндзорского замка, проведенная после масштабного пожара. Тогда коронованные особы Великобритании выделили на восстановление поместья 37 млн британских фунтов.
Особняк Чатсуорт-хаус является местом для съемок многих исторических фильмов. Владелец поместья подчеркнул, что после восстановления замка облик здания станет более грубым, но верным с исторической точки зрения. Фасад поместья станет более светлым, когда темная краска будет снята. На крыше установят позолоченные листы.
Герцог решил провести реконструкцию поместья впервые за последние 200 лет. Покрытие замка и близлежащей территории сетью Wi-Fi обошлось британскому герцогу немногим меньшем, чем полная реконструкция Виндзорского замка, проведенная после масштабного пожара. Тогда коронованные особы Великобритании выделили на восстановление поместья 37 млн британских фунтов.
Особняк Чатсуорт-хаус является местом для съемок многих исторических фильмов. Владелец поместья подчеркнул, что после восстановления замка облик здания станет более грубым, но верным с исторической точки зрения. Фасад поместья станет более светлым, когда темная краска будет снята. На крыше установят позолоченные листы.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45