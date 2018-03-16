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В России проведут эксперимент по имитации полета на Луну

На базе Института медико-биологических проблем в следующем году хотят провести эксперимент по имитации полета на луну. Так в проекте примет участие три женщины и трое мужчин.

В России проведут эксперимент по имитации полета на Луну


Сообщается, что это исследование специально предназначено для подготовки экипажа к экспедициям на окололунную станцию Deep Space Gateway. Программа подготовки называется Scientific International Research in Unique Terrestrial Station или SIRIUS.

Вся «экспедиция» уже распланирована. Сначала экипажу предстоит фиктивный полет к Луне и стыковка со станцией. Вторым этапом эксперимента является выбор места посадки модуля на поверхности Луны, а затем четыре космонавта совершат посадку на спутник Земли, после чего три человека выйдут в «космос» в скафандрах.

В конце миссии экипаж проведет облет Луны и в этот период им придется вести управление луноходами, а также контролировать стыковку с грузовыми модулями.

Эксперимент намечен на зиму 2019 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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