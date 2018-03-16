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На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого все Зины могут пройти бесплатно

Все женщины и девушки, которых зовут Зина, имеют возможность бесплатно посетить концерт, приуроченный к 80-летию Владимира Высоцкого.
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого все Зины могут пройти бесплатно


25 апреля в КЗ «Россия» состоится концерт в память барда по случаю его 80-летия. Многим его поклонникам и не только известна песня про «Где деньги, Зин?», многие фразы из которой ходят среди народа. Этой песне в 2018 году исполняется 45 лет.

Как рассказали организаторы мероприятия, они сделали так, как, они уверены, поступил бы сам Владимир Семенович: «Зин, Зиночек и Зинаид» пригласили на концерт абсолютно безвозмездно, то есть даром.

Юбилейное супершоу «Высоцкий 80! Я жив» в Москве станет заключительным в целом ряде мероприятий, посвященных круглой дате со дня рождения Высоцкого. А начался памятный тур в прошлом ноябре спектаклем «Дороги Высоцкого» в Крыму.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:15
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