На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого все Зины могут пройти бесплатно

25 апреля в КЗ «Россия» состоится концерт в память барда по случаю его 80-летия. Многим его поклонникам и не только известна песня про «Где деньги, Зин?», многие фразы из которой ходят среди народа. Этой песне в 2018 году исполняется 45 лет.Как рассказали организаторы мероприятия, они сделали так, как, они уверены, поступил бы сам Владимир Семенович: «Зин, Зиночек и Зинаид» пригласили на концерт абсолютно безвозмездно, то есть даром.Юбилейное супершоу «Высоцкий 80! Я жив» в Москве станет заключительным в целом ряде мероприятий, посвященных круглой дате со дня рождения Высоцкого. А начался памятный тур в прошлом ноябре спектаклем «Дороги Высоцкого» в Крыму.