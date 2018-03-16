Музыкант Элис Купер считает неправильным бойкотировать Россию из-за политики

Элис Купер считает политику более устрашающей, чем творчество современных музыкантов. Рокер уверен, что зрители уже давно привыкли к выходкам Мэрилина Мэнсона или Роба Зомби, тогда как политические деятели могут действительно шокировать своими решениями. Реальная жизнь намного больше страшит музыканта.Участник группы Hollywood Vampires не одобряет решение некоторых своих коллег бойкотировать Россию из-за политики и санкций. Элис Купер считает, что музыка должна оставаться индустрией развлечений, а не оружием в политической борьбе, поэтому музыка и политика не должны быть связаны.