По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа Гриценко надо выгнать с телепроекта

«Шоки самый подлиза на острове, своей головы нет, ищет мнение у других», - высказываются пользователи в соцсетях.

«Гриценко – человек с гнилой душой, аферист, лицемер и самый не искренний из всех участников», - считают поклонники реалити-шоу.

По их мнению, Антон оказался «дешевым мужиком», который то и делает, что мечется от участника к участнику и интересуется, стоит ли ему быть с Марго.Что касается Ромы, то фанаты «Дома-2» уверены, что ребята на Сейшелах разделились на два лагеря именно из-за него.Они не сомневаются в том, что все провокации парень устраивает исключительно для того, чтобы его не выгнали с острова и коллектив ему безразличен.По итогу зрители хотели бы, чтобы эти молодые люди покинули не только Сейшельскую площадку, но и телепроект в целом, так они не вызывают никаких чувств, кроме отвращения.