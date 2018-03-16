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По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа Гриценко надо выгнать с телепроекта

Совсем недавно на Острове любви поселились Роман Гриценко и Антон Шоки. Оба они пытались привлечь к себе внимание за счет отношений с Маргаритой Овсянниковой, и оба попали в немилость к зрителям телестройки.

По их мнению, Антон оказался «дешевым мужиком», который то и делает, что мечется от участника к участнику и интересуется, стоит ли ему быть с Марго.

По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа Гриценко надо выгнать с телепроекта

«Шоки самый подлиза на острове, своей головы нет, ищет мнение у других», - высказываются пользователи в соцсетях.

Что касается Ромы, то фанаты «Дома-2» уверены, что ребята на Сейшелах разделились на два лагеря именно из-за него.

«Гриценко – человек с гнилой душой, аферист, лицемер и самый не искренний из всех участников», - считают поклонники реалити-шоу.

По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа Гриценко надо выгнать с телепроекта

Они не сомневаются в том, что все провокации парень устраивает исключительно для того, чтобы его не выгнали с острова и коллектив ему безразличен.

По итогу зрители хотели бы, чтобы эти молодые люди покинули не только Сейшельскую площадку, но и телепроект в целом, так они не вызывают никаких чувств, кроме отвращения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:57
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