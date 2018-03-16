Бывший супруг Ольги Бузовой приносит «Локомотиву» одни неудачи

«Во-первых, с нашей стороны была полная авантюра. В такой футбол против испанской команды играть нельзя», - рассказал после игры тренер команды Юрий Семин. Его фразу подправили пользователи Сети, отметив, что «авантюрой было выпустить на поле Дмитрия Тарасова. Сидел бы тот на скамейке запасных, глядишь, продули бы с меньшим счетом», - язвят хейтеры футболиста.

Пользователи Сети уже давно подметили: пока Дмитрий Тарасов греет пятой точкой скамейку запасных во время матча «железнодорожников», команда чудесным образом владеет инициативой игры, либо борется с соперником на равных.Однако стоит только тренеру «Локо» выпустить на поле Тарасова, как магия «талисмана» тут же улетучивается, и команда начинает проигрывать матч, иногда с разгромным счетом.Ярким примером того явился футбольный матч «Локомотива» против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В первом тайме ничего не предвещало беды. Испанцы хоть и выигрывали, но с минимальной разницей в счете, дважды забив в ворота соперника против одного забитого гола москвичами.Ситуация стабильно держалась до того, пока на 63 минуте наставник клуба не выпустил на поле Дмитрия Тарасова... По всей видимости, для Юрия Семина это была роковая ошибка. На протяжении 20 минут мадридцы буквально расстреляли ворота «Локомотива», оформив три гола на 65, 70 и 85 минутах матча.В результате встречи футболисты «Локо» покидали поле, проиграв испанцам с разгромным счетом 1:5.