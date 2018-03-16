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Зрители «Дома-2» считают, что у Елены Хроминой серьезные проблемы с психикой

На днях в эфире телепроекта «Дом-2» показали сцену, в которой Елена Хромина пыталась разбудить Саймона Марданшина только потому, что ей захотелось поговорить, а после того, как он ей отказал, устроила истерику.

Зрители «Дома-2» считают, что у Елены Хроминой серьезные проблемы с психикой

Зрители возмущены таким поведением участницы и считают, что ее необходимо показать психологу, а еще лучше – сразу назначить курс лечения.

По их мнению, абсолютно любой нормальный молодой человек, в отношениях с Леной озвереет, поскольку она постоянно кричит, ведет себя «как гопник» и в состоянии аффекта может нанести непоправимый вред его здоровью.

«Ну Хромина даёт! Рапу переплюнула в истерии! Браво! Бис!», «Орги! Вы хоть ей психиатра выпишите! Уколы! Это псих! Рапа отдыхает в сторонке», «Да на уколы успокоительные! С головой беда! Глаза башенные! Как гопник себя ведёт!», - пишут фанаты телестройки в соцсетях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:26
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