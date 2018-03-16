Google разрешила использовать Карты для проектировщиков игр дополненной реальности

Сейчас, разработчикам приложений предлагают использовать возможностями программного интерфейса Google Maps. Все сделано для того, чтобы сделать как можно проще интеграцию дополненной реальности. Все данные сервиса имеют полную совместимость с движком Unity. Примерно сотня миллионов моделей «Карт» по всему миру, вскоре станут трехмерными площадками, как для игроков, так и для их персонажей.Программистам дана возможность использовать уже готовые модели зданий, дорог, зон отдыха. Их можно внедрять в мир собственной реальности. И даже больше, разработчики могут украсить мир текстурами собственных шедевров, а так же стилистическими особенностями и предметами. Выбор данной графической составляющей послужит основой для соответствующей игровой вселенной и ее атмосферы.