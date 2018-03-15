Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами

В комментариях к публикации Ольга Бузова призналась, что ей очень приятно получать комплименты, а также она счастлива, так как занимается именно тем, что по-настоящему доставляет ей удовольствие. Она также обратилась к мужчинам, с просьбой всегда оставаться мужчинами, и не обижать своих вторых половинок.Девушка рассказала, что чувствует себя счастливой, и неважно, что она не обладает актерским суперталантом, не имеет голоса, не очень хорошо двигается на сцене. Всё это всё равно приносит ей и ее фанатам радость. Правда, есть немало и тех, кому не нравится тот факт, что, по их словам, бездарность всеми правдами и неправдами лезет на эстраду.