Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Знаменитая телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фото в новом платье своего бренда, а также поделилась своим настроением.
В комментариях к публикации Ольга Бузова призналась, что ей очень приятно получать комплименты, а также она счастлива, так как занимается именно тем, что по-настоящему доставляет ей удовольствие. Она также обратилась к мужчинам, с просьбой всегда оставаться мужчинами, и не обижать своих вторых половинок.
Девушка рассказала, что чувствует себя счастливой, и неважно, что она не обладает актерским суперталантом, не имеет голоса, не очень хорошо двигается на сцене. Всё это всё равно приносит ей и ее фанатам радость. Правда, есть немало и тех, кому не нравится тот факт, что, по их словам, бездарность всеми правдами и неправдами лезет на эстраду.
В комментариях к публикации Ольга Бузова призналась, что ей очень приятно получать комплименты, а также она счастлива, так как занимается именно тем, что по-настоящему доставляет ей удовольствие. Она также обратилась к мужчинам, с просьбой всегда оставаться мужчинами, и не обижать своих вторых половинок.
Девушка рассказала, что чувствует себя счастливой, и неважно, что она не обладает актерским суперталантом, не имеет голоса, не очень хорошо двигается на сцене. Всё это всё равно приносит ей и ее фанатам радость. Правда, есть немало и тех, кому не нравится тот факт, что, по их словам, бездарность всеми правдами и неправдами лезет на эстраду.