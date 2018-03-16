АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Спайк Ли может снять фильм о супергерое Найтвотче

Стало известно, что компания Sony Pictures ведет переговоры с режиссером Спайком Ли об участии в съемках фильма о супергерое Найтвотче из комиксов Marvel. Также отмечается, что в качестве сценариста выбран специалист Чео Ходари Кокер.

Спайк Ли может снять фильм о супергерое Найтвотче


Стоит отметить, что впервые в комиксах вселенной Marvel Найтвотч появился только в 1993 году. Данный персонаж также известен под именем доктора Кевина Тренча. Все началось с того что он увидел свою собственную смерть и решил разобраться во всем сам.

Суперспособности Тренчу предоставляет его костюм, который делает персонажа сильным и выносливым, а также дает ему возможность скользить по воздуху. В комиксах Найтвотч выступил союзником таких супергероев как Детлок, Человек-паук и Капитан Америка.

Известно, что фильм об этом герое должен войти во вселенную Человека-паука по версии Sony. Работу над этим проектом контролирует вице-президент компании Палак Патель. К слову, он также руководит картинами «Веном», «Человек-паук: Возвращение домой 2» и «Серебряный Соболь и Чёрная Кошка».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Одинокие люди редко набирают лишний вес
Спайк Ли может снять фильм о супергерое Найтвотче
Физики определили температуру наноматериалов
Геологи впервые записали звук вулканического грома
Морпехи США получат палубные беспилотные
В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации
Ученые изучили влияние мутаций ДНК на рост
Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы
Стас Костюшкин поразил откровениями о
Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов
Компания Honda разработает самую быструю
Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со
Ученые обнаружили неизвестный геном северных
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Просмотреть все новости