Спайк Ли может снять фильм о супергерое Найтвотче

Стоит отметить, что впервые в комиксах вселенной Marvel Найтвотч появился только в 1993 году. Данный персонаж также известен под именем доктора Кевина Тренча. Все началось с того что он увидел свою собственную смерть и решил разобраться во всем сам.Суперспособности Тренчу предоставляет его костюм, который делает персонажа сильным и выносливым, а также дает ему возможность скользить по воздуху. В комиксах Найтвотч выступил союзником таких супергероев как Детлок, Человек-паук и Капитан Америка.Известно, что фильм об этом герое должен войти во вселенную Человека-паука по версии Sony. Работу над этим проектом контролирует вице-президент компании Палак Патель. К слову, он также руководит картинами «Веном», «Человек-паук: Возвращение домой 2» и «Серебряный Соболь и Чёрная Кошка».