АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Учёные: Кормление диких животных влияет на их популяцию и миграцию

Учёные из Университета Джорджии провели исследование, в ходе которого, изучили влияние кормления людьми диких животных. Оказалось, что прикорм приводит к изменению популяции и миграции животных.

Учёные: Кормление диких животных влияет на их популяцию и миграцию


Учёные заметили, что люди неосознанно оказывают влияние на жизнь диких животных. Например, одна установленная кормушка для птиц может привести к задержке миграции пернатых, из-за чего их график перелётов будет нарушен.

Исследования показали, что даже если человек не подкармливает животных, он вносит изменения в их жизнь. Выбрасывая пищевые отходы на свалку, люди влияют на животных, обитающих в том районе. Многие еноты стали питаться едой из мусорных контейнеров. Теперь животные не стремятся назад в лес, а предпочитают без особых трудностей добывать себе пищу, оставаясь в городах. Многие дикие животные рискуют потерять своё естественное место обитания.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Учёные научили искусственный интеллект
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь»,
Ученые нашли секретную причину явления синестезии
В «новой Москве» построят интернат для пожилых
Стивен Хокинг предсказал конец света перед своей
Учёные рассказали, куда девается жир после
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась
Минздрав предложил запретить кальяны в российских
Американский стартап умертвит клиента ради
Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные
Свыше 12 000 единиц спецтехники задействовано в
Роструд запустил российский аналог LinkedIn
Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве
Просмотреть все новости