Учёные: Кормление диких животных влияет на их популяцию и миграцию

Учёные заметили, что люди неосознанно оказывают влияние на жизнь диких животных. Например, одна установленная кормушка для птиц может привести к задержке миграции пернатых, из-за чего их график перелётов будет нарушен.Исследования показали, что даже если человек не подкармливает животных, он вносит изменения в их жизнь. Выбрасывая пищевые отходы на свалку, люди влияют на животных, обитающих в том районе. Многие еноты стали питаться едой из мусорных контейнеров. Теперь животные не стремятся назад в лес, а предпочитают без особых трудностей добывать себе пищу, оставаясь в городах. Многие дикие животные рискуют потерять своё естественное место обитания.