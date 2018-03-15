Учёные: Кормление диких животных влияет на их популяцию и миграцию
Учёные из Университета Джорджии провели исследование, в ходе которого, изучили влияние кормления людьми диких животных. Оказалось, что прикорм приводит к изменению популяции и миграции животных.
Учёные заметили, что люди неосознанно оказывают влияние на жизнь диких животных. Например, одна установленная кормушка для птиц может привести к задержке миграции пернатых, из-за чего их график перелётов будет нарушен.
Исследования показали, что даже если человек не подкармливает животных, он вносит изменения в их жизнь. Выбрасывая пищевые отходы на свалку, люди влияют на животных, обитающих в том районе. Многие еноты стали питаться едой из мусорных контейнеров. Теперь животные не стремятся назад в лес, а предпочитают без особых трудностей добывать себе пищу, оставаясь в городах. Многие дикие животные рискуют потерять своё естественное место обитания.
Учёные заметили, что люди неосознанно оказывают влияние на жизнь диких животных. Например, одна установленная кормушка для птиц может привести к задержке миграции пернатых, из-за чего их график перелётов будет нарушен.
Исследования показали, что даже если человек не подкармливает животных, он вносит изменения в их жизнь. Выбрасывая пищевые отходы на свалку, люди влияют на животных, обитающих в том районе. Многие еноты стали питаться едой из мусорных контейнеров. Теперь животные не стремятся назад в лес, а предпочитают без особых трудностей добывать себе пищу, оставаясь в городах. Многие дикие животные рискуют потерять своё естественное место обитания.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:40