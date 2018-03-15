АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Ксения Бородина посетила презентацию новой коллекции одежды от Беллы Потемкиной

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина поделилась с поклонникам эмоциями после презентации новой коллекции одежды от известного дизайнера Беллы Потемкиной.

Ксения Бородина посетила презентацию новой коллекции одежды от Беллы Потемкиной

У звезды телестройки вызвала восторг фиолетовая композиция цветов коллекции, как и сами модели одежды. Вдобавок, Бородина присмотрела несколько нарядов и для себя из весенней коллекции Потемкиной. В минутном видеоролике теледива продемонстрировала небольшой фрагмент дефиле, чтобы поклонники смогли оценить воздушность и красочность нарядов.

«Фиолетовая феерия на подиуме вызвала у меня восторг! Коллекция, как всегда - бомба! Беллочка, я получила невероятное удовольствие и выбрала уже массу вещей в свой гардероб», - сообщила Ксения в своем Инстаграм, а заодно и отрекламировала дизайн Беллы Потемкиной.

Стоит отметить, что и Ксюша Бородина и Ольга Бузова дружат с дизайнером, а также являются ее рекламными моделями. Вот только, на этот раз, Ольга Бузова, по всей видимости, не присутствовала на показе у подруги. Так как ни в соцсетях, ни в «сторис» у той нет ни одного упоминания о модном показе коллекции Беллы Потемкиной.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева
Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала
Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её
Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с
Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает
Бывшая участница «Дома-2» Лиза Полыгалова решила
Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче
Ксения Бородина посетила презентацию новой
С конвейера сошел 10-тысячный суперкар
Дочь Алека Болдуина продемонстрировала свою
Май Абрикосов хочет вернуть былую популярность
Volkswagen показал матричную фару новой версии
Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет
Звезда "Универа" Валентина Рубцова удивила
В Сети появились слухи о второй беременности
Из-за возлюбленного у Сати Казановой были
Средиземноморский газ манит крупные нефтяные
Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании
Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за
Татьяна Навка рассказала о регулярных тренировках
Кроссовер Suzuki Ignis выпустили в лимитированной
Обновленный пикап Foton Tunland 12 апреля
Обновленный Subaru Outback появится в продаже на
Кроссовер Range Rover Velar SVR замечен в
Технология 3D-печати позволит построить дом за 24
Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны
Бен Аффлек до сих пор страдает по Дженнифер
Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью
Просмотреть все новости