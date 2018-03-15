Ксения Бородина посетила презентацию новой коллекции одежды от Беллы Потемкиной

«Фиолетовая феерия на подиуме вызвала у меня восторг! Коллекция, как всегда - бомба! Беллочка, я получила невероятное удовольствие и выбрала уже массу вещей в свой гардероб», - сообщила Ксения в своем Инстаграм, а заодно и отрекламировала дизайн Беллы Потемкиной.

У звезды телестройки вызвала восторг фиолетовая композиция цветов коллекции, как и сами модели одежды. Вдобавок, Бородина присмотрела несколько нарядов и для себя из весенней коллекции Потемкиной. В минутном видеоролике теледива продемонстрировала небольшой фрагмент дефиле, чтобы поклонники смогли оценить воздушность и красочность нарядов.Стоит отметить, что и Ксюша Бородина и Ольга Бузова дружат с дизайнером, а также являются ее рекламными моделями. Вот только, на этот раз, Ольга Бузова, по всей видимости, не присутствовала на показе у подруги. Так как ни в соцсетях, ни в «сторис» у той нет ни одного упоминания о модном показе коллекции Беллы Потемкиной.