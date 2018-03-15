В Челябинске появилось объявление о продаже органов ребенка

Опубликованным в интернете снимком заинтересовались следственные органы и вступили с автором в переписку: для начала полицейский уточнил, действительно ли продавец продает ребенка. После утвердительного ответа он поинтересовался ценой. Озвучили сумму в 200 тысяч рублей. На вопрос где и когда можно совершить сделку, ему ответили: «Лучше прийти домой» и дали координаты одного из семейных общежитий.Сразу же правоохранители направились по данному адресу. И встретили там удивленную хозяйку дома. Именно она с сыном были изображены на размещенной в Сети фотографии, вместе с адресом и телефоном. Однако женщина ничего подобного не размещала.Сотрудники полиции не стали открывать против хозяйки дома уголовное производство. Органы опеки пока взялись за проверку ее жилищных условий.По словам матери ребенка, фото и объявление – чья-то глупая шутка. Следствие подозревает бывшую подругу женщины. Как оказалось, сама потерпевшая в этой истории женщина, поссорившись со своей подругой, разместила в Интернете от имени подруги объявление об оказании интим-услуг. Теперь, видимо, последовала месть обиженной подруги.По данным фактам проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.