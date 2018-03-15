Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны обычный аферист

Все это делается за определенную плату и потому уже никто не сомневается, что Тристановна купила себе отдых со статным красавцем, закатила день рождения и надарила себе кучу подарков.В Инстаграм «жених» известен под ником «alko valevsky» и в случае с матерью Таты Абрамсон Александру удалось еще и раскрутить свой Instagram. В целом у него целая коллекция «невест», а одна из дамочек ездит с ним в путешествия уже пять лет.Марина Тристановна в этом собрании не самый привлекательный экспонат и в отзыве про нее Александр написал «Ежегодное пополнение в коллекции простого деревенского парня».О секс-услугах пока достоверно не известно, но не исключено, что и они входят в «тариф» по предварительной договоренности.