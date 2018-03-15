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Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны обычный аферист

Поклонники «Дома-2» выяснили, что за личностью жениха Марины Тристановны скрывается известный многим воронежский блогер и путешественник Александр Ковалевский, который уже около 10 лет сопровождает «престарелых невостребованных дамочек» на отдыхе.

Все это делается за определенную плату и потому уже никто не сомневается, что Тристановна купила себе отдых со статным красавцем, закатила день рождения и надарила себе кучу подарков.

Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны обычный аферист

В Инстаграм «жених» известен под ником «alko valevsky» и в случае с матерью Таты Абрамсон Александру удалось еще и раскрутить свой Instagram. В целом у него целая коллекция «невест», а одна из дамочек ездит с ним в путешествия уже пять лет.

Марина Тристановна в этом собрании не самый привлекательный экспонат и в отзыве про нее Александр написал «Ежегодное пополнение в коллекции простого деревенского парня».

О секс-услугах пока достоверно не известно, но не исключено, что и они входят в «тариф» по предварительной договоренности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:22
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