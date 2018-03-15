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Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за дефекта руля

Представители компании Ford выступили с заявлением об отзывной компании седанов Lincolns MKZ и Fusion. Отзывная компания будет проводиться на территории Северной Америки, причиной для этого послужила неисправность рулевой колонки автомобилей.

Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за дефекта руля


Стоит отметить, что под отзывную компанию попадает большое количество автомобилей моделей Lincolns MKZ и Fusion. В частности речь идёт о 1,4 миллиона машин, сошедших с конвейера в период с 2014 по 2018 год.

Как сообщили в пресс-службе компании Ford, неисправность колонки рулевого колеса заключается в неправильно закрученных болтах. В результате данного дефекта болты могут «разболтаться» и во время движения автомобиля руль может отсоединиться от колонки.

Каждого из владельцев автомобилей, попадающих под отзывную компанию, представители компании Ford уведомят о необходимости приехать на ремонт в ближайший дилерский центр, где специалисты при необходимости устранят данную неисправность за счёт производителя.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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