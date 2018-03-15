Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за дефекта руля

Стоит отметить, что под отзывную компанию попадает большое количество автомобилей моделей Lincolns MKZ и Fusion. В частности речь идёт о 1,4 миллиона машин, сошедших с конвейера в период с 2014 по 2018 год.Как сообщили в пресс-службе компании Ford, неисправность колонки рулевого колеса заключается в неправильно закрученных болтах. В результате данного дефекта болты могут «разболтаться» и во время движения автомобиля руль может отсоединиться от колонки.Каждого из владельцев автомобилей, попадающих под отзывную компанию, представители компании Ford уведомят о необходимости приехать на ремонт в ближайший дилерский центр, где специалисты при необходимости устранят данную неисправность за счёт производителя.