В США собака задохнулась в багажном отсеке самолета

Случилось это во время перелета из Хьюстона в Нью-Йорк в самолете авиакомпании United Airlines. Пассажиры рейса утверждают, что слышали лай собаки из отделения для багажа, но о ее смерти им стало известно лишь после приземления. Самая вероятная версия – животное задохнулось.Представитель United Airlines назвал инцидент большой трагедией, и выразил надежду, что впредь такого не должно произойти на воздушных бортах их компании.Руководство United Airlines извинилось, принесло хозяину собаки соболезнования и пообещало расследовать инцидент, равно как и иметь разговор со стюардессой.В соответствии с американским законодательством авиакомпании обязаны ставить в известность Министерство транспорта США о случаях травмы, потери или гибели животных во время авиаперелетов.В прошлом году United Airlines сообщила уже о 24 таких случаях, 18 из которых были связаны со смертью или травмой животных, летевших, как груз.