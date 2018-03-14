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В США собака задохнулась в багажном отсеке самолета

В Соединенных Штатах в отделении для чемоданов умерла, задохнувшись, собака, помещенная туда по требованию стюардессы самолета.

В США собака задохнулась в багажном отсеке самолета


Случилось это во время перелета из Хьюстона в Нью-Йорк в самолете авиакомпании United Airlines. Пассажиры рейса утверждают, что слышали лай собаки из отделения для багажа, но о ее смерти им стало известно лишь после приземления. Самая вероятная версия – животное задохнулось.

Представитель United Airlines назвал инцидент большой трагедией, и выразил надежду, что впредь такого не должно произойти на воздушных бортах их компании.

Руководство United Airlines извинилось, принесло хозяину собаки соболезнования и пообещало расследовать инцидент, равно как и иметь разговор со стюардессой.

В соответствии с американским законодательством авиакомпании обязаны ставить в известность Министерство транспорта США о случаях травмы, потери или гибели животных во время авиаперелетов.

В прошлом году United Airlines сообщила уже о 24 таких случаях, 18 из которых были связаны со смертью или травмой животных, летевших, как груз.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 21:34
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