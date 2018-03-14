Лолита Милявская станцевала в супермаркете под новую песню Филиппа Киркорова

Лолита Милявская опубликовала в своем «инстаграмном» аккаунте веселый ролик, на котором она зажигательно танцует без тени смущения под новый сингл от Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» прямо посреди одного из супермаркетов на глазах у изумленных покупателей, проходивших мимо.Под роликом певица написала, что знает лишь одного «абсолютно непьющего человека» - это Филипп Киркоров, поэтому она считает, что тем смешнее реакция на его новую песню. Артистка написала, что просит у короля поп-сцены разрешения воспринимать его новое музыкальное произведение отныне исключительно как «посвящение» его «выпивающим товарищам».Поклонники Лолиты Милявской остались довольны таким неординарным поступком певицы, написав, что такой холодной весной лишь билеты на ее концерт греют их сердца.