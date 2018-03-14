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Лолита Милявская станцевала в супермаркете под новую песню Филиппа Киркорова

Лолита Милявская, не являющаяся приверженцем общественных норм, любит эпатировать публику. На днях певица станцевала зажигательный танец под песню Филиппа Киркорова прямо в супермаркете на глазах у прохожих.

Лолита Милявская станцевала в супермаркете под новую песню Филиппа Киркорова


Лолита Милявская опубликовала в своем «инстаграмном» аккаунте веселый ролик, на котором она зажигательно танцует без тени смущения под новый сингл от Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» прямо посреди одного из супермаркетов на глазах у изумленных покупателей, проходивших мимо.

Лолита Милявская станцевала в супермаркете под новую песню Филиппа Киркорова


Под роликом певица написала, что знает лишь одного «абсолютно непьющего человека» - это Филипп Киркоров, поэтому она считает, что тем смешнее реакция на его новую песню. Артистка написала, что просит у короля поп-сцены разрешения воспринимать его новое музыкальное произведение отныне исключительно как «посвящение» его «выпивающим товарищам».

Лолита Милявская станцевала в супермаркете под новую песню Филиппа Киркорова


Поклонники Лолиты Милявской остались довольны таким неординарным поступком певицы, написав, что такой холодной весной лишь билеты на ее концерт греют их сердца.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:31
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