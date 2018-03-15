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Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей фигурой в разных купальниках

Певица наслаждается отпуском на морском берегу и часто публикует в Instagram интересные сюжеты. Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей фигурой в разных купальниках, показав ее в небольшом видео.

Избранница Валерия Меладзе рассказывала подписчикам, что всегда имеет на столе фрукты и овощи, а также не забывает принимать льняное масло и воду. Также исполнительница занимается спортом, поддерживая свою форму. Люди сразу оценили великолепный внешний вид Альбины Джанабаевой, позирующей перед камерами в пляжных нарядах разных моделей.

Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей фигурой в разных купальниках


Они назвали артистку позитивной и женственной личностью, которая отлично смотрится на фоне окружающих пейзажей. Пользователи сетей тоже сделали много комплиментов матери двух наследников, продолжающей поражать их своей молодостью и стройностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:20
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