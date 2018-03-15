Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей фигурой в разных купальниках
Певица наслаждается отпуском на морском берегу и часто публикует в Instagram интересные сюжеты. Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей фигурой в разных купальниках, показав ее в небольшом видео.
Избранница Валерия Меладзе рассказывала подписчикам, что всегда имеет на столе фрукты и овощи, а также не забывает принимать льняное масло и воду. Также исполнительница занимается спортом, поддерживая свою форму. Люди сразу оценили великолепный внешний вид Альбины Джанабаевой, позирующей перед камерами в пляжных нарядах разных моделей.
Они назвали артистку позитивной и женственной личностью, которая отлично смотрится на фоне окружающих пейзажей. Пользователи сетей тоже сделали много комплиментов матери двух наследников, продолжающей поражать их своей молодостью и стройностью.
Избранница Валерия Меладзе рассказывала подписчикам, что всегда имеет на столе фрукты и овощи, а также не забывает принимать льняное масло и воду. Также исполнительница занимается спортом, поддерживая свою форму. Люди сразу оценили великолепный внешний вид Альбины Джанабаевой, позирующей перед камерами в пляжных нарядах разных моделей.
Они назвали артистку позитивной и женственной личностью, которая отлично смотрится на фоне окружающих пейзажей. Пользователи сетей тоже сделали много комплиментов матери двух наследников, продолжающей поражать их своей молодостью и стройностью.