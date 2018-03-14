Ученые: Движения младенцев в материнской утробе являются показателями их правильного развития

Ребенок совершает такие действия для нормального формирования суставов и костей, проходящих без осложнений. На молекулярном уровне некоторые особенности организма могут активизироваться только с помощью движений тела или конечностей.Также это помогает правильному развитию тканей, которые потом получают сигналы и продолжают расти. Ученые подчеркнули, что редкие движения плода уже становятся показателями различных отклонений в его развитии, которые будут заметны после родов.