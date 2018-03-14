Медики раскрыли секрет, как быстро уснуть
Медики из международной группы поведали, что существует секрет того, как заснуть как можно скорее. Для этого вовсе не нужно снотворное, также нет необходимости считать по максимуму цифры.
Для того, чтобы быстро заснуть, учёные советуют прибегнуть к первому способу - хорошо проветрить помещение. Самая оптимальная температура во время сна не должна превышать двадцати градусов. Должно быть немного прохладно, также постоянный приток свежего воздуха обогатит клетки мозга кислородом, а потому на утро человек почувствует, что он выспался.
Второе условие, нацеленное на скорость засыпания, состоит в отключении абсолютно всех гаджетов за полчаса до сна. Тем более не нужно лежать и смотреть что-либо на смартфоне в горизонтальном положении. И наконец, третий способ состоит в том, как именно дышать. Лучше всего действовать по схеме "4-7-8". Считая до четырёх, нужно сделать вдох, потом задержать дыхание до семи, на восемь сделать выдох. По мнению учёных, прибегая к этим секретам, можно заснуть очень быстро.
Для того, чтобы быстро заснуть, учёные советуют прибегнуть к первому способу - хорошо проветрить помещение. Самая оптимальная температура во время сна не должна превышать двадцати градусов. Должно быть немного прохладно, также постоянный приток свежего воздуха обогатит клетки мозга кислородом, а потому на утро человек почувствует, что он выспался.
Второе условие, нацеленное на скорость засыпания, состоит в отключении абсолютно всех гаджетов за полчаса до сна. Тем более не нужно лежать и смотреть что-либо на смартфоне в горизонтальном положении. И наконец, третий способ состоит в том, как именно дышать. Лучше всего действовать по схеме "4-7-8". Считая до четырёх, нужно сделать вдох, потом задержать дыхание до семи, на восемь сделать выдох. По мнению учёных, прибегая к этим секретам, можно заснуть очень быстро.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:20