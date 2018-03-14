Медики раскрыли секрет, как быстро уснуть

Для того, чтобы быстро заснуть, учёные советуют прибегнуть к первому способу - хорошо проветрить помещение. Самая оптимальная температура во время сна не должна превышать двадцати градусов. Должно быть немного прохладно, также постоянный приток свежего воздуха обогатит клетки мозга кислородом, а потому на утро человек почувствует, что он выспался.Второе условие, нацеленное на скорость засыпания, состоит в отключении абсолютно всех гаджетов за полчаса до сна. Тем более не нужно лежать и смотреть что-либо на смартфоне в горизонтальном положении. И наконец, третий способ состоит в том, как именно дышать. Лучше всего действовать по схеме "4-7-8". Считая до четырёх, нужно сделать вдох, потом задержать дыхание до семи, на восемь сделать выдох. По мнению учёных, прибегая к этим секретам, можно заснуть очень быстро.