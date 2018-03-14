СМИ: Стивен Хокинг всю жизнь был готов к собственной смерти и не верил в существование загробной жизни

Когда молодой ученый услышал о страшном диагнозе, он был готов к перспективе ранней кончины, однако оставался в здравом уме 50 лет и мог заниматься своими исследованиями. Для медиков пациент оставался загадкой, но сам Стивен Хокинг во время беседы с журналистами отмечал, что он не боится летального исхода, но также не торопится его приближать, потому что еще осталось много незавершенных дел.Профессор не верил в рай и встречи на том свете, потому что считал человеческий мозг компьютером, который может сломаться из-за сбоя компонентов. Также он часто критиковал идею о Боге, считая, что вера у людей была до существования науки, а сейчас можно найти объяснение любых событий.