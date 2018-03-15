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В США учитель биологии на уроке накормил черепаху живым щенком

В США на уроке биологии преподаватель на глазах учеников угостил черепаху обедом – живым щенком.
В США учитель биологии на уроке накормил черепаху живым щенком


В обычной американской школе учитель Роберт Кросленд раскрыл биологическую тему цикличности жизни оригинальным способом. На глазах 12-16 летних подростков Кросленд угостил черепаху больным мутациями щенком.

Родители школьников оказались на стороне преподавателя, объяснив, что в ближайшем будущем собаку все равно ждала бы смерть. И даже назвали учителя по биологии – одним из лучших. Дети тоже придерживались того же мнения.

А вот защитники животных категорически не согласны с такого рода «уроками», называя их аморальными и жестокими.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а преподавателя на время освободили от преподавательской деятельности. Администрация учебного заведения назвала произошедшее «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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