В США учитель биологии на уроке накормил черепаху живым щенком

В обычной американской школе учитель Роберт Кросленд раскрыл биологическую тему цикличности жизни оригинальным способом. На глазах 12-16 летних подростков Кросленд угостил черепаху больным мутациями щенком.Родители школьников оказались на стороне преподавателя, объяснив, что в ближайшем будущем собаку все равно ждала бы смерть. И даже назвали учителя по биологии – одним из лучших. Дети тоже придерживались того же мнения.А вот защитники животных категорически не согласны с такого рода «уроками», называя их аморальными и жестокими.Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а преподавателя на время освободили от преподавательской деятельности. Администрация учебного заведения назвала произошедшее «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».