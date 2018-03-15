В США учитель биологии на уроке накормил черепаху живым щенком
В США на уроке биологии преподаватель на глазах учеников угостил черепаху обедом – живым щенком.
В обычной американской школе учитель Роберт Кросленд раскрыл биологическую тему цикличности жизни оригинальным способом. На глазах 12-16 летних подростков Кросленд угостил черепаху больным мутациями щенком.
Родители школьников оказались на стороне преподавателя, объяснив, что в ближайшем будущем собаку все равно ждала бы смерть. И даже назвали учителя по биологии – одним из лучших. Дети тоже придерживались того же мнения.
А вот защитники животных категорически не согласны с такого рода «уроками», называя их аморальными и жестокими.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а преподавателя на время освободили от преподавательской деятельности. Администрация учебного заведения назвала произошедшее «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».
В обычной американской школе учитель Роберт Кросленд раскрыл биологическую тему цикличности жизни оригинальным способом. На глазах 12-16 летних подростков Кросленд угостил черепаху больным мутациями щенком.
Родители школьников оказались на стороне преподавателя, объяснив, что в ближайшем будущем собаку все равно ждала бы смерть. И даже назвали учителя по биологии – одним из лучших. Дети тоже придерживались того же мнения.
А вот защитники животных категорически не согласны с такого рода «уроками», называя их аморальными и жестокими.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а преподавателя на время освободили от преподавательской деятельности. Администрация учебного заведения назвала произошедшее «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».