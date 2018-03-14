Обновлённый седан Karma Revero запечатлели фотошпионы

Отмечается, что охотникам за сенсациями удалось запечатлеть автомобиль Karma Revero не только снаружи, но и заглянуть во внутрь. Гибридный седан является детищем китайской компании Karma Automotive, создаётся такое впечатление, что производители намерены создать нечто новое на мировом рынке.По словам инсайдеров, обновлённая версия Karma Revero получит новую решётку радиатора, иную головную оптику и модернизированный удлинённый капот. Задняя часть седана тоже претерпела изменения, однако на обнародованных снимках видны только обновлённые задние фонари.Как сообщают инсайдеры серийную версию гибридного седана Karma Revero представят скорее всего в следующем году.