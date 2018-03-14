АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Обновлённый седан Karma Revero запечатлели фотошпионы

На дорогах Южной Калифорнии был замечен гибридный седан Karma Revero. Фотошпионы запечатлели автомобиль, скрытый под камуфляжное покрытие и выложили в сеть фотографии.

Обновлённый седан Karma Revero запечатлели фотошпионы


Отмечается, что охотникам за сенсациями удалось запечатлеть автомобиль Karma Revero не только снаружи, но и заглянуть во внутрь. Гибридный седан является детищем китайской компании Karma Automotive, создаётся такое впечатление, что производители намерены создать нечто новое на мировом рынке.

Обновлённый седан Karma Revero запечатлели фотошпионы


По словам инсайдеров, обновлённая версия Karma Revero получит новую решётку радиатора, иную головную оптику и модернизированный удлинённый капот. Задняя часть седана тоже претерпела изменения, однако на обнародованных снимках видны только обновлённые задние фонари.

Как сообщают инсайдеры серийную версию гибридного седана Karma Revero представят скорее всего в следующем году.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые
Создатель Всемирной паутины выступил против
В США собака задохнулась в багажном отсеке
Натали считает, что надо жить скромно
Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в
Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его
В Apple обнародовали дату презентации новой
Команда физиков из России смоделировала астероид
Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти
Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал
Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для
Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой
Ученые: Движения младенцев в материнской утробе
Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Nvidia планирует внедрение криптовалютных
Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram
Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает
Исследователи нашли «фантомные» следы
Садальский выступил против православных
«Маленький полуазиатский философ»: Ирина
Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову
Лолита Милявская станцевала в супермаркете под
FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage
Анонсированы самые мощные Android-смартфоны
Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить
Медики раскрыли секрет, как быстро уснуть
Просмотреть все новости