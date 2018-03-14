Легендарный советский поэт Андрей Дементьев высказался в поддержку Леонида Слуцкого

Первый заместитель Председателя Правления РФМ поэт и Заслуженный деятель искусств Андрей Дементьев стал одним из инициаторов публикации в защиту Слуцкого.Скандал о «харассменте» и обвинениях в адрес Леонида Слуцкого получил свое продолжение. Напомним, в конце февраля несколько журналисток, аккредитованных в Госдуме РФ, заявили, что в течение нескольких лет депутат Леонид Слуцкий оказывал им недвусмысленные знаки внимания. При этом с обвинениями выступили лишь дамы так называемого «оппозиционного» пула, то есть – корреспонденты телеканала «Дождь», BBC, RTVi. Представительницы других СМИ жалоб не высказали.Руководство и сотрудники Фонда мира высказывают свое недоверие подобным обвинениям, считая их появление частью спланированной кампании против председателя комитета по международным делам ГД РФ.«Это не только одна из форм информационной войны лично против Леонида Эдуардовича, но за этим хорошо просматривается стремление внести в наше общество очередной вирус раздора», – говорится в документе.Сотрудники и руководство Фонда отмечают вклад российского парламентария в работу Фонда, реализации его благотворительных проектов и программ. Отмечается работа с молодежью, поддержка проектов, направленных на сохранение культурного наследия страны, активное участие в гуманитарных миссиях, направленных на поддержку мирного населения в «горячих точках».В то же время отмечается, что ни одна из сотрудниц РФМ не высказывала даже предположений о возможном неблаговидном поведении депутата. Кроме Андрея Дементьева документ подписали Елена Сутормина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, и Анатолий Салуцкий, писатель, первый заместитель председателя правления РФМ.