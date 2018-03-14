Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине Агибаловой

Кто-то скажет, что скандал между Ириной Михайловной и Мариной Тристановной разгорелся на пустом месте, но не исключено, что «дыма без огня не бывает».Речь идет о возлюбленном матери Таты Абрамсон, которая приревновала ухажера к еще одной проектной маме – Ирине Агибалововй.Некоторое время назад Агибалова-старшая в интервью проектному журналу отметила, что ей звонил ухажер Марины Тристановны и последняя предположила, что Александра могут «увести». Марина Тристанова с упреками набросилась на потенциальную соперницу и даже откуда-то узнала, что Ирина Михайловна лично познакомилась с Александром во время пребывания на Кипре.Чем закончится начавшийся скандал неизвестно, но зрители не исключают, что «старушкам» просто захотелось хайпа.