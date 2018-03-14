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Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине Агибаловой

Две телебабушки из «Дома-2» готовы вступить в борьбу за бизнесмена из Воронежа.

Кто-то скажет, что скандал между Ириной Михайловной и Мариной Тристановной разгорелся на пустом месте, но не исключено, что «дыма без огня не бывает».

Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине Агибаловой

Речь идет о возлюбленном матери Таты Абрамсон, которая приревновала ухажера к еще одной проектной маме – Ирине Агибалововй.

Марина Тристановна ревнует своего ухажера к Ирине Агибаловой

Некоторое время назад Агибалова-старшая в интервью проектному журналу отметила, что ей звонил ухажер Марины Тристановны и последняя предположила, что Александра могут «увести». Марина Тристанова с упреками набросилась на потенциальную соперницу и даже откуда-то узнала, что Ирина Михайловна лично познакомилась с Александром во время пребывания на Кипре.

Чем закончится начавшийся скандал неизвестно, но зрители не исключают, что «старушкам» просто захотелось хайпа.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40
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